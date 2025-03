Dalla sfida contro l’Udinese fino al rinnovo di contratto: le parole del centrocampista Mkhitaryan in vista della sfida di Serie A.

Grazie alla vittoria contro l’Atalanta l’Inter è arrivata alla pausa nazionali in testa alla classifica di Serie A.

Ora i nerazzurri si preparano a giocare contro l’Udinese, prima delle ultime nove partite di questo campionato.

In vista della sfida il centrocampista nerazzurro Mkhitaryan ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Con l’Udinese capiremo se la sosta ci ha fatto bene oppure no“.

“Al momento non siamo arrivati da nessuna parte il cammino è lungo pensiamo solo all’Udinese – ha poi aggiunto -. Ci serve tutta la rosa per vincere e arrivare in fondo. Dopo l’anno scorso tutti pensavano che quest’anno sarebbe stato facile ma il calcio è un’altra cosa non è cosi facile e non c’è niente di scontato“.

Inter, le parole di Mkhitaryan

La squadra di Inzaghi è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Coppa Italia e Champions League, tanto che qualcuno ha parlato anche di Triplete: “Noi siamo in grado di poter arrivare in fondo a tutto. Sogniamo in grande e andando piano piano possiamo fare qualcosa di importante. Nel mio libro spero di lasciare un capitolo speciale per questa stagione”, ha detto Mkhitaryan.

Su Inzaghi: “Come allenatore è migliorato tantissimo in questi due anni e si sta continuando a evolvere. Merita di stare dove è adesso”.

Il futuro di Mkhitarayn

Mkhitayan ha quindi parlato del suo futuro: “La mia idea è quella di finire ad un livello alto come è l’Inter, aspettiamo la fine della stagione

“Rinnovo fino al 2027? Perchè no ma dipende dal mio corpo da come sto e da quello che posso dare“, ha concluso.