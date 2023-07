Napoli, si lavora per il rinnovo di Victor Osimhen: la situazione

A fuoco lento, si avvicina il rinnovo di contratto con il Napoli per Victor Osimhen. Contatti continui tra le parti, con l'obiettivo di trovare l'intesa che ancora non c'è, ma a cui si potrebbe arrivare. Per arrivare all'intesa, si lavora anche all'inserimento di una clausola rescissisoria.

Il club azzurro dunque, lavora per ottenere il rinnovo di contratto dell'attaccante nigeriano, assoluto protagonista della stagione in cui il Napoli, dopo tanto tempo, è tornata la squadra Campione d'Italia.

Napoli, non solo Osimhen: il punto sulla difesa

Con Kim Min-Jae ormai pronto a lasciare il Napoli, la dirigenza azzura è al lavoro per trovare un degno sostituto. I primi nomi sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton.

Per il primo, però, il club spagnolo non vuole scendere sotto i 50 milioni della clasuola anche mentre per Kilman i Wolves non si muovono da una base minima di offerta di 40 miloni.