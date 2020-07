Napoli, definito interamente l'acquisto di Osimhen: i dettagli

La trattativa si è conclusa del tutto: mancano soltanto gli annunci ufficiali per sancire il passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. In giornata gli azzurri hanno definito gli ultimi aspetti relativi alle commissioni per il nuovo agente dell'attaccante, dal momento che con i francesi era stata già raggiunta l'intesa.

Al Lille andranno 50 milioni di euro pagabili in cinque anni, più vari bonus difficili da raggiungere legati soprattutti ai piazzamenti futuri in Champions League (dai quarti di finale alla vittoria del trofeo), che il Napoli così pagherebbe utilizzando i premi UEFA.

Osimhen firmerà un contratto da circa 4 milioni di euro di media a stagione più bonus. Karnezis, se accetterà la destinazione, passerà al Lille ma in ogni caso si tratta di un'operazione separata rispetto al trasferimento del nigeriano.