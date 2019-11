Napoli, le multe prima del Liverpool: Allan e Insigne i più colpiti

Grigio è il cielo di Liverpool, ma dello stesso colore sarà anche il morale di un Napoli atteso da una serata importante. I primi calciatori azzurri (il provvedimento non è stato ancora notificato a tutti) hanno ricevuto in queste ore la notifica delle sanzioni da dover pagare alla società dopo i fatti post Salisburgo.

LA COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI

Essendo in ritiro a Liverpool (nella foto in alto, l'albergo dove alloggia la squadra, ndr), i calciatori interessati hanno ricevuto la notizia dai familiari presenti a casa. Discorso diverso, invece, per Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, rimasto a casa dopo il problema al gomito (il napoletano aveva dato disponibilità per seguire la squadra nonostante l’infortunio, ma per il Napoli non è stato un problema), ha saputo in prima persona della multa.

IL PREZZO DA PAGARE: AD ALLAN LA MULTA PIU' "SALATA"

La cifra da dover pagare stabilità per il capitano è tra le più alte insieme a quella di Allan, altro protagonista principale della vicenda: ad entrambi è stato sanzionato il 50% dello stipendio mensile. Nel frattempo, rituale appuntamento tra le dirigenze dei due club che si incontreranno stasera: nel centro città, Edo ha incontrato i dirigenti inglesi (nella foto sopra, ndr), lui volto del Napoli vista l’assenza del patron Aurelio. Volti contratti e nessuna parola rilasciata visto il silenzio stampa della società, con lui anche Lombardo, Sarracino e il ds Cristiano Giuntoli.

A cura di Gennaro Arpaia