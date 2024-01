Pasquale Mazzocchi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Trovato l'accordo tra il club azzurro e la Salernitana per circa 3 milioni.

Napoli, definita l'operazione Mazzocchi con la Salernitana

Il terzino sta lasciando ora Salerno per raggiungere il capoluogo campano, dove nella giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, sosterrà le visite mediche di rito ed effettuerà il primo allenamento agli ordini di Mazzarri nel pomeriggio.

Nei giorni scorsi, il Napoli aveva presentato un'offerta da 2,5 milioni di euro più bonus, con il club granata che aveva ribadito la valutazione di 4 milioni di euro. Adesso le parti hanno trovato l'intesa defintiva, con l'ok del dg Walter Sabatini.

In precedenza, l'entourage di Mazzocchi aveva comunicato alla Salernitana la volontà di andare a Napoli, forti anche dell'accordo già ottenuto con la società azzurra per tre anni e mezzo di contratto con opzione per il quarto. In questa stagione, Mazzocchi ha collezionato 19 presenze complessive e in carriera vanta anche una presenza in Nazionale.

Il Genoa attende il via libera per Zanoli

Con l'arrivo di Mazzocchi alla corte di Mazzarri, Zanoli potrebbe presto salutare il Napoli per trasferirsi al Genoa per giocare con maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita. Tra i due club l'operazione (legata proprio a un nuovo innesto sugli esterni in casa azzurra) è già impostata da tempo, con il Genoa che adesso attende solo il via libera definitivo previsto a breve.