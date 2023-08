Napoli, in chiusura l'arrivo di Lindstrom

Lindstrom si avvicina Napoli. Il danese, secondo quanto riporta la Bild, sarà in viaggio verso l'Italia per firmare il contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis. I due club stanno definendo l'accordo ma non è ancora chiuso nei mimimi dettagli.

Napoli, arriva Lindstrom: i dettagli

Il giocatore sarà presto a Napoli. Il suo arrivo è legato alla partenza di Lozano. Il messicano, infatti, non rinnoverà e lascerà l'Italia (che sia questa estate o a gennaio). Nelle ultime ore il PSV ha presentato un'offerta ufficiale per Lozano da 10 milioni più 5 di bonus. La trattativa tra i due club proseguirà nella giornata di domani, lunedì 28 agosto, per capire se il Napoli accetterà la proposta o se sarà necessario un rilancio.

Al suo posto, ecco Lindstrom che è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match dell'Eintracht Francoforte contro il Mainz e domani partirà direzione Italia. Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, si tratta di un prestito con obbligo fissato sui 30 milioni di euro.

Un interessamento per il danese era arrivato anche dalla Germania con il Lipsia che aveva presentato un'offerta all'Eintracht di 25 milioni, rifiutata dal club tedesco.