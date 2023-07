Napoli, Le Normand e Kilman prime idee per sostituire Kim

Con Kim Min-Jae ormai pronto a lasciare il Napoli, la dirigenza azzura è al lavoro per trovare un degno sostituto. I primi nomi sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton.

Napoli, Kilman e Le Norman primi nomi per il post Kim

Per il primo, però, il club spagnolo non vuole scendere sotto i 50 milioni della clasuola anche mentre per Kilman i Wolves non si muovono da una base minima di offerta di 40 miloni.

Le Normand è un difensore francese ma naturilazzato spagno e gioca per la Roja. Dal 2016 è tesserato con la Real Sociedad con cui ha vinto anche una Copa Del Rey.

Kilman, invece, è inglese ma di origini ucraine, gioca nei Wolves dal 2018 ma non è mai stato convocato dalla nazionale.