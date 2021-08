Napoli, si cerca un quarto centrale: in corsa Juan Jesus e Mustafi

Un quarto centrale difensivo da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. È l'obiettivo del Napoli che, tra i rinforzi che sta cercando sul mercato, c'è anche un difensore. Gli azzurri stanno valutando due profili, entrambi svincolati: da una parte Juan Jesus, dall'altra Mustafi.

Il Napoli ha messo sul tavolo un contratto annuale per i due giocatori e l'obiettivo è quello di chiudere già nella notte. Chi accetterà prima tra Juan Jesus e Mustafi, infatti, verrà tesserato dal club.

Juan Jesus è reduce dall'esperienza di cinque anni con la maglia della Roma dove ha collezionato in tutto 102 presenze. Per lui sarebbe la terza avventura in Italia dove è approdato nel 2012, acquistato all'epoca dall'Inter.

Mustafi, ritorno in Italia?

Per Mustafi, invece, si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha giocato tra il 2012 e il 2014 con la maglia della Sampdoria. Negli ultimi sei mesi, invece, il difensore tedesco ha giocato con lo Schalke 04.