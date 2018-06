Napoli, idea Hakimi come vice Hysaj

Il Napoli pensa al futuro e lo fa anche per quanto riguarda alcune situazioni già definite. In tal senso, gli azzurri cercano un terzino giovane e da valorizzare come vice Hysaj (nel caso in cui dovesse restare): da qui, l'idea Achraf Hakimi, marocchino classe '98 del Real Madrid che ha collezionato 17 presenze in totale la scorsa stagione.



Non sarà semplice arrivare a lui ma è un profilo seguito da tempo e può essere un'idea così come Lainer del Salisburgo (giocatore seguito però anche dalla Lazio).