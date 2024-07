Il Napoli continua a muoversi sul mercato per Buongiorno. Club e difensore hanno sistemato ieri notte gli ultimi dettagli, comprendenti anche i bonus in caso di vittoria dello scudetto. Le firme sono previste tra lunedì e martedì.

Napoli, sistemati gli ultimi dettagli per Buongiorno: le firme tra lunedì e martedì

Come raccontato dalla nostra redazione, negli scorsi giorni il Napoli ha trovato l'accordo di massima con Buongiorno. La società azzurra quindi ha continuato a lavorare per l'arrivo del difensore. Così, nella notte di ieri sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli, come per esempio i bonus scudetto.

Tra oggi e domani, lunedì 8 luglio 2024, avverrà lo scambio dei contratti. In questo modo i legali controlleranno che sia tutto in regola anche nella stesura della clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027.

Insomma, si avvicina l'arrivo di Buongiorno per il Napoli. Le firme sono previste tra lunedì e martedì.