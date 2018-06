Nainggolan-Inter, Pastore-Roma: le cifre degli accordi

Doppio colpo per la Roma, uno in entrata e uno in uscita. Il club giallorosso saluta Nainggolan e accoglie Pastore.



Il centrocampista belga passa all'Inter per una cifra totale di 38 milioni così divisi: 24 milioni cash e 14 dati dal valore delle due contropartite, Zaniolo e Santon, che passano in giallorosso.

Santon proprio oggi era a Roma, nel centro sportivo di Trigoria insieme al suo agente, mentre sabato ci sarà il procuratore di Zaniolo per definire gli ultimi dettagli del suo contratto.

Domani, invece, l'agente di Nainggolan incontrerà l'Inter mentre il giocatore non sarà a Milano prima di lunedì prossimo.

Capitolo Pastore: l'argentino passa alla Roma per 20 milioni più 4 di bonus ed è atteso in città nel fine settimana. Ad ora, sono questi i programmi degli incontri e visite mediche dei protagonisti di questo intreccio di mercato.