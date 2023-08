Salernitana, si aspetta il via libera della Juve per Miretti e Nicolussi Caviglia

La Salernitana aspetta sempre il via libera della Juve per Miretti e Nicolussi Caviglia

L'inizio della Serie A si avvicina e le squadre continuano a lavorare sul mercato. Tra queste c'è anche la Salernitana di Paulo Sousa, che si muove per quanto riguarda il centrocampo. I granata sono da tempo su Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, giocatori di proprietà della Juventus.

Salernitana, si attende il via libera della Juventus per Miretti e Nicolussi

La Salernitana sta sempre aspettando il via libera del club bianconero per accogliere in prestito Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. I granata sperano di averlo per lunedì 7 agosto. I due rappresenterebbero due rinforzi importantissimu per il centrocampo di Sousa.

Miretti e Nicolussi Caviglia sono cresciuti nel settore giovanile della Juventus. Nella passata stagione, il classe 2003 ha fatto parte della prima squadra bianconera collezionando 27 presenze e servendo 2 assist totali. Nicolussi Caviglia, invece, è stato girato a gennaio in prestito proprio alla Salernitana.