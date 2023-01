Milan, primo contatto con la Roma per Zaniolo: gap ancora ampio. I rossoneri chiedono 24 ore

Dopo quasi una settimana dall'apertura della Roma per la sua cessione, ci sono evoluzioni sulla trattativa per il passaggio di Nicolò Zaniolo al Milan. Nella giornata di mercoledì 25 gennaio è avvenuto il primo contatto ufficiale tra i due club, che ha portato un chiarimento sulla situazione che coinvolge il numero 22 giallorosso.

Milan-Roma, primo contatto ufficiale per Zaniolo

Nella giornata di mercoledì 25 gennaio c'è stato il primo contatto telefonico tra il Milan e la Roma. Le due parti si sono chiarite sul nodo di mercato che riguarda Zaniolo: i giallorossi non ammorbidiranno le richieste economiche, pari a circa 35 milioni di euro (o 30, a cui aggiungere i bonus), senza condizioni sull'obbligo di riscatto, con l'obiettivo di renderla quindi una cessione a tutti gli effetti.

La Roma ha chiesto al Milan se fosse in grado di raggiungere effettivamente la cifra richiesta, per evitare che il giocatore possa considerarsi in dirittura d'arrivo verso il club rossonero senza effettive certezze. La Roma, infatti, non vorrebbe che il giocatore bloccasse altre offerte arrivate dall'estero.

Il Milan ha fatto capire che non dovrebbe raggiungere quella cifra, ma ha chiesto 24 ore per confrontarsi con la proprietà e cercare di capire se si possa fare uno sforzo per arrivare - o avvicinarsi - alle richieste della Roma. I rossoneri dovranno anche valutare se un'offerta del genere sia avanzabile adesso o solo in estate. La Roma, intanto, potrebbe proporre le offerte estere a Zaniolo e attendere eventuali rilanci, o aspettare l'estate, nel caso in cui il Milan dovesse fare un intervento per portarlo solo nella prossima sessione di mercato.