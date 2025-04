Le dure parole di Roberto De Zerbi contro i media dopo la vittoria del Marsiglia contro il Brest in Ligue 1.

Il Marsiglia riprende la seconda posizione in campionato grazie alla vittoria contro il Brest di domenica 27 aprile.

Da sottolineare il grande gesto dei tifosi di casa che hanno fatto un tributo a Papa Francesco. Una coreografia in ricordo del viaggio effettuato dallo stesso pontefice nella città francese nel settembre del 2023.

Roberto De Zerbi, al termine del match, ha commentato: “Ne sono impressionato perché non si è visto in giro cose simili. Forse solo al San Lorenzo, la sua squadra. Ne sono fiero, soprattutto perché era un tifo dedicato all’uomo che è stato“.

Nonostante la vittoria l’allenatore italiano è ancora al centro delle critiche ed esplode in conferenza stampa rivolgendosi ai media.

Lo sfogo di De Zerbi

De Zerbi ha poi continuato con lo sfogo contro i media: “Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi avete rotto le pa**e. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti“.

Infine ha concluso: “Siamo andati a Roma perché non abbiamo trovato un impianto altrove. Siamo andati a Roma non per chiuderci come in un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions, dove il Marsiglia ci è andato solo tre volte negli ultimi dieci anni. Questa è la verità: amen“.