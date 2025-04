Continua il periodo di forma strabiliante per la Roma di Claudio Ranieri, prima in una speciale classifica

La vittoria contro l’Inter di Simone Inzaghi per 1-0 a San Siro è il 18° risultato utile consecutivo della Roma in Serie A. Più precisamente, in campionato, i giallorossi guidati da Sir Claudio Ranieri non perdono dal 15 dicembre 2024, data in cui subirono il 2-0 in casa del Como.

Da lì in poi 14 vittoria, 5 pareggi e appena 3 sconfitte (AZ Alkmaar e Athletic Bilbao in Europa League, Milan in Coppa Italia) in 22 partite tra tutte le competizioni.

I tempi bui con Daniele De Rossi e Ivan Juric, recentemente retrocesso con il Southampton in Premier League, sono ormai lontani. Dall’inizio del terzo mandato di “Re Claudio”, qualcosa è cambiato.

Non solo nel modulo o nell’approccio alla partita, ma anche mentalmente. E questo si riflette nei risultati in campo. La “sua” Roma è seconda per punti ottenuti a partire dal 14 novembre, mentre è prima invece solamente considerando il girone di ritorno.

Roma, la cura Ranieri funziona: tutti i numeri

Alla luce della vittoria della Roma in casa dell’Inter e la successiva vittoria del Napoli contro il Torino, i giallorossi fanno un balzo in avanti nella speciale classifica per punti fatti dal ritorno di Ranieri in panchina, che risale come anticipato al 14 novembre 2024.

Terzi, dunque, i nerazzurri con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Al secondo posto proprio la Roma con 47 punti, grazie a 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. E infine primo il Napoli, tornato in vetta alla classifica di Serie A, con 48 punti ottenuti grazie a 14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Andando a considerare il solo girone di ritorno, però, la Roma è la squadra che ha conquistato più punti, ben 37 in 15 giornate (11 vittorie e 4 pareggi), con un’ottima media di 2.46 punti in classifica, a testimoniare la bontà del lavoro di Claudio Ranieri che, dopo essersi preso carico di una squadra “allo sbando”, adesso mette nel mirino la zona Champions.