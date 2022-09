Milan, visite mediche per Aster Vranckx | FOTO e VIDEO

Aster Vranckx è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: in mattinata si sta sottoponendo alle visite mediche

Dopo essere atterrato nel tardo pomeriggio di mercoledì e aver cenato in seguito con il suo entourage, Aster Vranckx è pronto a completare il suo passaggio dal Wolfsburg al Milan. In mattinata, alle ore 8, il giocatore si è infatti presentato alla Casa di Cura La Madonnina per le consuete visite mediche.

Al termine dei controlli, Vranckx si sottoporrà ai test di idoneità sportiva al centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Nel pomeriggio, invece, metterà firma sul contratto. Intanto, è pronto a sbarcare a Milano su un volo da Barcellona il terzino destro Sergiño Dest: anche per lui visite e firma previste in giornata.

Aster Vranckx arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso, che costerà ai rossoneri 2 milioni di euro, con diritto di riscatto concordato a 12 milioni. Trattativa chiusa ed è tutto pronto per la firma.

Centrocampista belga classe 2002, ha un passato nel settore giovanile del Mechelen ed è la scelta del Milan come nuovo centrocampista.

Milan, ecco Vranckx: il video