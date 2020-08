Milan-Tonali, Cellino conferma: "Ho apprezzato la serietà di Maldini"

Il Milan si è inserito per Sandro Tonali e la conferma è arrivata dal presidente del Brescia, Massimo Cellino, con alcune dichiarazioni rilasciate a SkySport.

Il club rossonero si è mosso in maniera discreta, ha avuto vari incontri, sta trattando seriamente ed ora sta andando avanti per il trasferimento del giocatore su cui c'era anche l'Inter.

Un inserimento per regalare un nuovo rinforzo al centrocampo di Pioli e Cellino ha spiegato come adesso sia proprio lo stesso Tonali ad avere fretta di decidere il suo futuro in un momento in cui invece l'Inter sta prendendo tempo.

Alla fine, quindi, la scelta sarà del ragazzo, con la situazione Milan in evoluzione in attesa dell'offerta economica che possa convincere lui e il Brescia definitivamente.

Le dichiarazioni di Cellino

"Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro per non essere inopportuno e poco riservato.

L'Inter? Marotta mi ha sempre confermato il forte interesse e io ho sempre evitato trattative con altri club, specialmente esteri... Però il ragazzo ha la necessità di sapere quale sia il suo futuro. Perciò io non ho fretta ma lui sì e mi sembra più che giustificata".