Tonali-Milan, nuova offerta dei rossoneri per convincere il Brescia

Il calciomercato entra nel vivo in casa Milan, con i rossoneri che sono stati protagonisti nella giornata di giovedì 27 agosto. Al di là dell'accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto dello svedese, la dirigenza del club ha fatto un passo avanti per provare a portare Sandro Tonali a Milano.

Sul giocatore, infatti, è forte anche l'interesse dell'Inter. Nelle ultime ore sono stati però proprio i rossoneri a insistere per provare a convincere le parti, migliorando l'ultima offerta per provare a bruciare sul tempo i nerazzurri (che non sono ancora entrati nel vivo della trattativa).

Reduce dalla sua prima stagione in Serie A, Tonali (convocato da Mancini per il doppio impegno di Nations League) ha collezionato 35 presenze, un gol e 7 assist in campionato.