Milan-Ibra, rinnovo vicinissimo. Nuovi contatti per Tonali

In casa Milan c’è grande fiducia per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha rimodulato la proposta all’attaccante, abbassando l’entità della cifra dei bonus legati alle presenze e alzando contestualmente l’importo della parte fissa. Raiola ha smentito che sia tutto fatto, e infatti in realtà le firme non sono ancora arrivate. Ma arriveranno nelle prossime ore, le pratiche sono in mano a legali e fiscalisti.

Vicino Bakayoko, non esclude Tonali

Passi in avanti, poi, per Bakayoko. Il Milan continua a lavorare con il Chelsea, attraverso il lavoro degli intermediari, per riportare il centrocampista a Milano. Bakayoko però non eslcude l'arrivo di Sandro Tonali, per lui prosegue l'interesse dei rossoneri e ci sono stati altri contatti anche oggi. Anche perché l'Inter per Tonali non ha ancora chiuso l'affare, non avendo formalizzato nuove offerte. I nerazzurri sono in stand-by per il classe 2000, ora è duello a due ma il Milan vuole approfittarne.

La situazione Florentino Luis

Arrivato in Italia l’agente di Florentino Luis del Benfica per capire se il Milan è ancora interessato, ma i rossoneri danno priorità a Bakayoko e Tonali. Su Florentino c’è anche l’interesse del Fulham.