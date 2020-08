Milan, accordo col Brescia per Tonali

L'intesa è stata raggiunta: Sandro Tonali è praticamente un giocatore del Milan.

L'accordo è stato trovato poche ore fa tra il club rossonero e il presidente del Brescia Cellino con Maldini e Massara che hanno perfezionato l'intesa.

Nelle prossime ore inizierà lo scambio dei documenti tra i club e poi sarà tempo della firma del giocatore.

L'operazione è stata chiusa su una base di 10 milioni di prestito e poco meno di 20 per il riscatto più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

E' stata decisiva la volontà del giocatore che già pochi giorni fa aveva "fretta" di conoscere il suo futuro, come aveva dichiarato proprio Cellino con alcune dichiarazioni a SkySport. Tonali ha spinto per la chiusura di questa operazione, complice anche la sua passione per il Milan e visto che l'Inter non ha più insistito.

Cellino ha chiuso l'operazione da Londra dopo gli incontri già avvenuti nei giorni scorsi con Maldini e Massara e in seguito ai dialoghi avuti con il giocatore e suo agente Bozzo. Per Tonali, dunque, una nuova avventura in Serie A nel centrocampo di Pioli.