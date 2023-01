Milan, primo contatto per Sergio Rico: la situazione

Dopo l'ufficialità di Devis Vasquez, arrivata martedì 3 novembre, il Milan continua la ricerca di un altro portiere. C'è infatti il primo contatto tra il club rossonero e Sergio Rico dopo l'interessamento di ieri, ma la trattativa è ancora nella sua fase iniziale.

Milan, primo contatto con Sergio Rico: le ultime

Il portiere spagnolo ha dato il suo ok al Milan, ma il PSG non è ancora convinto e non ha aperto alla trattativa perché prima vuole capire se andrà via Keylor Navas. Se dovesse andar via il portiere costaricano, a quel punto Sergio Rico diventerebbe il vice Donnarumma e il PSG ovviamente non cederebbe un altro portiere.