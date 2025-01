Atalanta, Gasperini: “Abbiamo sofferto tutto il primo tempo. Oggi è un buon punto, siamo stati fortunati”

Le parole dell’allenatore al termine della gara pareggiata contro l’Udinese

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 al Bluenergy Stadium.

La formazione di Gian Piero Gasperini ha raccolto un punto contro l’Udinese di Kosta Runjaić.

L’Atalanta stacca di due punti l’Inter che però ha due partite in meno ed è indietro di due punti rispetto al Napoli di Antonio Conte.

Al termine della gara, l’allenatore dei bergamaschi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Atalanta, le parole di Gasperini nel post partita contro l’Udinese

Gasperini ha esordito così. “Abbiamo trovato una squadra con una fisicità superiore alla nostra, con qualità tecnica e abbiamo sofferto in tutto il primo tempo. Siamo stati fortunati in un paio di situazioni. Oggi è un buon punto”.

L’allenatore ha aggiunto. “Il secondo tempo è stato meglio, nell’andare in la della gara siamo stati più padroni. Eravamo sotto e la cosa è abbastanza evidente”.

Atalanta, Gasperini: “Sotto il piano fisico siamo stati inferiori”

Gasperini ha aggiunto: “Sotto l’aspetto dell’abnegazione non posso dire nulla, anche Lookman è stato bravo. Abbiamo subito oggi l’Udinese fino a quando i ritmi si sono abbassati”.

L’allenatore dei nerazzurri ha concluso: “Tutto poteva darci una mano ma globalmente con troppi giocatori non riuscivamo a reggere i loro ritmi. Di conseguenza non siamo riusciti a reggere sul piano tecnico, non recuperavamo mai la palla. E’ l’insieme, non un singolo giocatore. E’ stato encomiabile comunque l’impegno di tutta la squadra”.