Milan, per l'attacco si valutano Scamacca e Morata

Dopo aver perso Thuram (che ha scelto l'Inter), il Milan valuta nuove opzioni per il ruolo di prima punta in vista della prossima stagione: i rossoneri stanno sondando le piste Gianluca Scamacca del West Ham (su cui c'è forte anche la Roma) e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Milan, opzioni Scamacca e Morata per l'attacco

I rossoneri quindi si sono subito messi al lavoro per trovare un nuovo attaccante dopo il no di Marcus Thuram. Scamacca è un obiettivo importante anche della Roma, mentre Alvaro Morata ha fatto molto bene con l'Atletico Madrid nell'ultima stagione, segnando tredici gol e servendo due assist in 36 presenze in Liga. A centrocampo, invece, con ogni probabilità si punterà con decisione su Davide Frattesi, ma ci sono stati contatti anche con l'Udinese per Samardzic.