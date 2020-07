Milan, Rodriguez rifiuta il Lokomotiv Mosca. Biglia richiesto in Liga

Si muove, il mercato in uscita del Milan, ma non Ricardo Rodriguez: il giocatore non accetterà la destinazione Lokomotiv Mosca. I rossoneri pensavano di poter inserire il cartellino dell’esterno svizzero nella trattativa per arrivare a Aleksey Miranchuk, ma Rodriguez ha fatto sapere al club che vuole essere lui a scegliere la prossima squadra in cui giocherà.

Il terzino non vuole entrare come pedina di scambio in altre operazioni e, avendo un contratto in scadenza nel 2021, intende decidere il suo futuro senza troppa fretta.

Su Lucas Biglia invece c’è il Real Betis: contatti in corso tra il centrocampista argentino classe 1985 e il club spagnolo che ha concluso l’ultima Liga al 15° posto. Sul regista rossonero anche il Celta oltre a due club del Qatar.