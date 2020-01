Milan, Reina obiettivo dell'Aston Villa

Giornata movimentata in chiave mercato in casa Milan. La società rossonera è piombata su Politano, ha incontrato gli agenti dell’esterno dell’Inter e si prepara a guardarsi intorno in ottica entrare ed uscite.

In questo senso è vivo l’interesse dell’Aston Villa per Pepe Reina. Il portiere spagnolo è un obiettivo del club inglese, anche se l’operazione è al momento complicata perché la società rossonera lo lascerebbe partire solo dopo aver trovato il sostituto. L'Aston Villa aspetta, intanto ha avanzato un’offerta anche per Piatek.