Milan, offerta dell'Aston Villa per Piatek

Nonostante la titolarità contro la Sampdoria, con l'arrivo di Ibrahimovic, lo spazio di Krzysztof Piatek nel Milan sarà sensibilmente ridotto. Per questo il club rossonero è disponibile ad ascoltare le eventuali proposte di club interessati all'attaccante polacco. E in cima alla lista delle pretendenti a Piatek c'è l'Aston Villa che punta dritto l'attaccante polacco.

MILAN, TODIBO SOLO A CERTE CONDIZIONI

Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il Milan e i dirigenti dell’Aston Villa. Il ds del club britannico è volato in Italia per trattare direttamente con i rossoneri. Offerta presentata: trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Ora la palla passa al Milan che valuterà l'offerta dell'Aston Villa.