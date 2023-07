Milan, in chiusura la cessione di Rebic: Musah sempre più vicino

In chiusura la trattativa per la cessione di Rebic al Besiktas. Intanto il Milan continua a lavorare per Musah del Valencia, che è sempre più vicino

Il Milan non si ferma sul calciomercato. Oggi, 29 luglio, si chiuderà l'operazione che porterà Ante Rebic a lasciare l'Italia per indossare la divisa del Besiktas. Nel frattempo, è sempre più vicino l'acqusito di Musah dal Valencia, anche se non è ancora stato preparato un programma definitivo.

Rebic al Besiktas, le cifre

Il Milan continua a muoversi sul mercato anche per quanto riguarda le uscite. Ante Rebic infatti sta per salutare il club. Come detto negli scorsi giorni, il Besiktas continua a spingere per il giocatore. Nella mattina di venerdì 28 luglio ci sono stati i contatti decisivi tra le parti. La trattativa dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi. L'operazione, secondo le informazioni e i dettagli di Manuele Baiocchini, vedrebbe l'arrivo del giocatore classe 1993 tramite un titolo definitivo, con il Milan che incasserà 2 milioni di bonus al raggiungimento di vari obiettivi.

Milan, Musah sempre più vicino

Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli: dopo gli arrivi di Reijnders e Loftus-Cheek, il nome è quello di Yunus Musah, giocatore di proprietà del Valencia.

Il Milan è arrivato inzialmente ad offrire 18 milioni di parte fissa più 2 di bonus ma ha rimodulato l'offerta a 20 milioni fissi senza bonus ed è in attesa che il Valencia accetti formalmente. Il club spagnolo ha già fatto capire agli agenti del giocatore che la cifra sia quella giusta. La chiusura è ad un passo, anche se non è ancora stato definito un programma ufficiale di arrivo a Milano.