Milan, Rangnick ancora legato a Red Bull: la situazione

Retroscena Rangnick-Red Bull con la società che chiederebbe un indennizzo per liberarlo.

Rangnick e il Milan. Una nuova era per il club rossonero che inizierà quando il tedesco si libererà dall'altra società cui è legato: la Red Bull.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che quest'ultima pretenderebbe un indennizzo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni come richiesta iniziale.

Dunque, per far sì che possa firmare con il Milan si dovrà trovare un accordo con la società, visto che ormai sembra che quella dalla Red Bull non sarà una separazione consensuale e nei prossimi giorni vedremo se filerà tutto liscio o meno.