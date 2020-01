Milan, le probabili scelte di Pioli per il match contro la Spal

Il ritorno di Ibrahimovic sembra proprio aver fatto bene al Milan. La squadra di Pioli è in netta ripresa dopo la vittoria in campionato per 2-0 contro il Cagliari, chiusa con un gol al '64 prorpio dell'attaccante svedese. Dall'altra parte,una Spal che non trova i tre punti dal 21 dicembre, è ferma in fondo alla classifica. Tra i saluti di Reina che lasciano il posto all'arrivo di Begovic, è il momento per i rossoneri di concentrarsi sulla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani alle 18.

Novità in porta e dubbi in difesa

Con l'infortunio di Gianluigi Donnarumma e la partenza di Reina ecco che tra i pali dovrebbe trovare spazio Antonio Donnarumma. La partenza di Mattia Caldara e le numerose assenze, non lasciano a Pioli l'imbarazzo della scelta su chi schierare. Potrebbe però esordire il neo acquisto Kjaer al posto di Musacchio che troverà posto a fianco del confermato Romagnoli. Probabile turnover invece per quanto riguarda i terzini: dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Calabria sulla destra e Rodriguez sulla sinistra.

Mediana e attacco, tra turnover e conferme

Bennancer, a cui viene affidata la regia, potrebbe trovare al suo fianco Castillejo, data anche la partenza ormai ufficiale di Borini per vestire la maglia dell'Hellas Verona. Per quanto riguarda l'attacco invece Stefano Pioli potrebbe scegliere di affidarsi a Piatek, in cerca di riscatto dopo un ultimo periodo non del tutto convincente. Insieme al polacco dovrebbero trovare spazio Suso e Leao.

Probabile formazione Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Bennancer, Paquetà; Suso, Piatek, Leao All. Pioli