Milan, è l'Origi-day: nel pomeriggio la firma - LIVE

Divock Origi si appresta a diventare il nuovo attaccante del Milan: le foto e i video delle visite mediche svolte in Italia

16:05 - Maldini e Massara sono arrivati a Casa Milan in attesa di Origi.

14:10 - Divock Origi ha terminato la visita per l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Dopo il primo selfie con un tifoso del Milan, adesso l'attaccante belga pranzerà in hotel e nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto.

13:23 - Origi ha terminato le visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina dopo più di 3 ore. L'attaccante adesso pranzerà e si recherà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva. La firma del contratto è prevista nel pomeriggio a Casa Milan.

9:50 - Sono iniziate le visite mediche di Divock Origi da futuro giocatore del Milan. L'attaccante belga è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina poco prima delle dieci di mattina per cominciare la sua prima giornata in rossonero, dopo l'arrivo in città nel tardo pomeriggio di lunedì.

Ad accoglierlo, oltre ai giornalisti, anche qualche tifoso in maglia rossonera. Test medici in corso, poi si sottoporrà all'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Infine, nel pomeriggio, arriverà la firma sul contratto.

L'arrivo di Origi a Milano



Nella mattinata di oggi, martedì 28 giugno, Divock Origi ha svolto alla Casa di Cura La Madonnina le visite mediche per completare il trasferimento al Milan.

L'attaccante belga è atterrato in Italia nella giornata di lunedì (QUI le immagini) con un volo privato da Bruxelles, per poi arrivare all'Hotel Sheraton di Milano, dove ha soggiornato durante la notte in attesa di svolgere le visite mediche.