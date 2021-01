Milan, contatti in corso per Meité: c’è anche il Verona

Sfumato l'obiettivo Konè, il Milan ha iniziato a sondare anche altre piste per il centrocampo.

E un'idea alternativa al giovane del Tolosa (ora verso il Gladbach) porta a Meite che il Torino ha deciso di dare in prestito e su cui c'era (e c'è tuttora) anche il Verona.

Il Milan ha avuto un approccio e sono in corso contatti con l'entourage del giocatore per capire le condizioni e deciderà in queste ore se avviare una vera e propria trattativa.

Classe '94, Meite potrebbe essere una soluzione - magari in prestito con diritto di riscatto - per il presente e per sopperire alle emergenze di reparto, più che per il futuro (diversamente dall'investimento che il club avrebbe fatto con Konè).