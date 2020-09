Milan, offerta del Friburgo per Krunic

Il Friburgo si è fatto avanti per Rade Krunic ed ha presentato un'offerta.

La proposta del club tedesco è di 6 milioni più 2 ma il Milan al momento preferisce aspettare - anche perché il giocatore è a disposizione di Pioli per la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers - ma potrà accettare l'offerta dopo l'impegno di Coppa.

Restando in tema uscite, su Paquetà (escluso dalla gara di domani per scelta tecnica) non risulta una trattativa avviata con il Lione. Da parte del club francese infatti ci sarebbe stata solo una manifestazione di interesse che però non ha portato ancora alla formalizzazione di un'offerta ufficiale.