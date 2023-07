Milan, contatti per Isaksen del Midtjylland

Il Milan è al lavoro su più fronti per l'attacco della prossima stagione. Nella giornata di martedì, infatti, i rossoneri hanno avuto dei contatti con il Midtjylland per Gustav Isaksen e sono state chieste le prime informazioni sulla fattibilità della trattativa per l'attaccante danese classe 2001.

Milan, contatti col Midtjylland per Isaksen

Gustav Isaksen può rappresentare un investimento giovane e importante per la fascia destra dell'attacco del Milan (che va verso il 4-3-3). Per Charles De Ketelaere, probabilmente, si andrà verso la cessione. I rossoneri hanno soltanto uno slot da extracomunitario a disposizione dopo l'arrivo di Loftus-Cheek, e stanno valutando vari profili per il reparto avanzato: come prima punta rimane viva anche la pista Taremi, che però occuperebbe uno spazio da non comunitario, quindi il Milan nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione.