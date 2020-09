Milan, Hauge in sede per la firma. La giornata LIVE

13.30 - Il calciatore norvegese si trova adesso a Casa Milan per firmare il suo contratto col club rossonero.

13.15 - Hauge ha terminato i test per l'idoneità sportiva

12.45 - Hauge adesso si recherà all'Ambrosiana per ottenere l'idoneità sportiva.

12.35 - Concluse le visite mediche per Hauge, con il calciatore norvegese che ha lasciato proprio ora la Clinica La Madonnina

7.50 – L’attaccante norvegese è arrivato alla Clinica La Madonnina nella mattinata di mercoledì per sostenere le visite mediche con il Milan. In basso il VIDEO del suo arrivo e il saluto ai giornalisti presenti. A seguire la giornata del calciatore, anche la tv nazionale norvegese.

[videosky id="618811"][/videosky]