Milan, Gomez sempre più verso il Palmeiras: oggi le visite mediche

La trattativa tra il Milan e il Palmeiras per il trasferimento di Gustavo Gomez è ormai in fase avanzata, con il calciatore che è già in Brasile per sostenere le visite mediche con il suo ormai sempre più possibile futuro club. Una volta accertata l'integrità fisica del difensore, l'affare potrà andare in porto. La formula sarà quella del prestito con riscatto obbligatorio in caso di presenze pari al 50% delle gare stagionali giocate dal Palmeiras il prossimo anno: le cifre previste sono di 1,5 milioni subito e altri 4,5 più bonus in caso di riscatto. Gustavo Gomez verso il Brasile, tra oggi e domani si può chiudere.