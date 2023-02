Milan, rinnovo Giroud: incontro positivo, ma non ancora definitivo per l'accordo

Prosegue la trattativa tra il Milan e Giroud per il rinnovo: volontà reciproca di trovare a breve l'intesa

Proseguono i colloqui tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo. L'incontro di oggi è stato positivo, ma non ha ancora portato a un accordo definitivo per la firma. Differenza al momento di 200/300mila euro tra richiesta e offerta. L'attaccante francese oggi prende circa 3.7 milioni di euro comprensivi di bonus. Mentre adesso chiede il rinnovo a 3.7 più bonus mentre l'offerta fino a ora è arrivata massimo a 3.5 milioni di euro.



Milan, rinnovo Giroud: volontà di trovare l'intesa

Le parti si riaggiorneranno a breve ma con la volontà reciproca di arrivare presto a intesa in un clima di grande cordialità.