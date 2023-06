Milan, volontà di fare incontro con il Sassuolo per Frattesi

Proseguono le trattative per il futuro di Davide Frattesi. Come affermato in giornata da Giovanni Carnevali, parecchie squadre hanno messo gli occhi sul centrocampista neroverde e presentato offerte per il suo cartellino. Fra le squadre interessate c'è il Milan.

Il Milan vuole fare un incontro con il Sassuolo per Frattesi

La società rossonera ha in mente di organizzare un incontro con il Sassuolo per discutere del futuro di Frattesi. Il club milanese avrebbe così l'opportunità di portarsi in vantaggio rispetto alle concorrenti, ammesso che l'Inter non chiuda prima.

In giornata Carnevali aveva dichiarato che nessuna delle offerte ricevute soddisfava la dirigenza neroverde.

Lo stesso Carnevali ha affermato che, se non dovessero arrivare offerte in linea con le aspettative, il club potrebbe anche decidere di tenere il centrocampista.