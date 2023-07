Milan, da Chukwueze a Morata e da Reijnders a Musah: il punto

Per l'attacco il Milan vuole fare sul serio per Chukwueze. I rossoneri hanno già presentato un'offerta al Villarreal e ora si attende la risposta del club spagnolo.

Milan, c'è l'accordo con Chukwueze, Kamada non adatto a Pioli

Con il calciatore nigeriano ci sarebbe già l'accordo mentre potrebbe defilarsi Kamada: il calciatore giapponese non sarebbe adatto al gioco di Stefano Pioli. Con il Chelsea ancora distanza per Pulisic. Messo in stand-by Adama Traoré. Il Milan resta comunque molto vigile sempre su Morata, prima scelta per l'attacco.

Milan, il punto sul centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, sono fissate per giovedì le visite mediche di Luka Romero, che arriverà dopo essere andato in scadenza con la Lazio.

Per Reijnders c’è il sì del giocatore ma mancano gli accordi con l'AZ Alkmaar e Valencia: si continua a trattare. Con Musah c'è l'accordo con giocatore: offerta al Valencia che sta prendendo tempo per capire se dal mercato potranno arrivare offerte migliori