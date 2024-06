Milan, fatta per il triennale di Camarda: a breve la firma

Francesco Camarda firmerà a breve un contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni.

Grande protagonista anche della finale degli Europei U17 con la nazionale, Camarda si unirà ai rossoneri fino al 2027.

Milan, contratto triennale per Francesco Camarda

Il 10 marzo scorso, Camarda ha compiuto 16 anni: il classe 2008 è stato protagonista nell'ultima stagione della Primavera di Ignazio Abate, anche in Youth League. Camarda ha segnato gol bellissimi come quello contro il Newcastle, prima di esordire anche in prima squadra a San Siro sotto la guida di Pioli.

In questi giorni, Camarda ha segnato a ripetizione negli Europei Under 17. In finale, contro il Portogallo, è arrivata una doppietta determinante per il 3-0 finale.