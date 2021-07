Milan, in arrivo Brahim Diaz e Ballo-Touré: attesi entro sabato

Dopo Olivier Giroud, che domattina sosterrà le visite mediche prima di firmare con i rossoneri, il Milan non si ferma qui. Il club, infatti, ha in canna altri due colpi: si tratta del ritorno di Brahim Diaz e l'acquisto di Fode Ballo-Touré. Entrambe le trattative sono già state chiuse e i giocatori sono attesi a Milano entro sabato.

Per Brahim Diaz si tratta di un ritorno in rossonero dopo la stagione più che positiva vissuta alla corte di Stefano Pioli. Il Milan ha trovato l'accordo totale con il Real Madrid sulla base del prestito biennale da 3 milioni di euro (1,5 milioni a stagione), con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto per i blancos a 27 milioni di euro.

Il Milan ha in pugno anche Fode Ballo-Touré. Il difensore senegalese del Monaco vestirà rossonero nella stagione 2021-2022 dopo che i due club hanno trovato l'intesa economica. I francesi incasseranno 4 milioni di euro con 500.000 euro di bonus legati alla qualificazione in Champions League del Milan e alle presenze del giocatore.

Già spesi 60 milioni

Senza aver effettuato ancora cessioni, il Milan ha già investito 60 milioni di euro per acquistare cinque giocatori di proprietà più Brahim Diaz. Il primo è stato Maignan, erede di Gigio Donnarumma, pagato 16 milioni. Poi il riscatto di Tomori (28) e Tonali (7), il ritorno di Brahim Diaz (3 milioni, unico giocatore non di proprietà) e gli acquisti di Giroud (1) e Ballo-Touré (4). Rinforzi importanti per affrontare al meglio il ritorno in Champions League.