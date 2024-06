L'Atalanta può esercitare il diritto di riscatto di De Ketelaere fino al 20 giugno come da accordi presi un'estate fa con il Milan

Continua a tenere banco la vicenda relativa al futuro di Charles De Ketelaere.

Il talento belga nella scorsa stagione ha giocato nell'Atalanta, che lo ha prelevato dal Milan con formula del prestito oneroso con diritto riscatto; opzione però che il club nerazzurro non ha ancora deciso se esercitare o meno.

O meglio, vorrebbe riscattarlo ma ottenendo uno sconto sugli accordi stipulati la scorsa estate.

Cambia la data del riscatto

La novità emersa in queste ore è che - come da accordi presi un'estate fa con il Milan - l'Atalanta la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto del cartellino di De Ketelaere fino al 20 giugno, andando così oltre la scadenza del 14 giugno fissata dalla Lega Calcio (data ultima per esercitare i riscatti di tutti i calciatori).

L'Atalanta vuole lo sconto

Al momento l’Atalanta, come sappiamo, non ha mosso passi ufficiali e non c’è stato nessun contatto diretto tra i due club. Ma la società bergamasca ha fatto arrivare al Milan la volontà di ottenere uno sconto sul cartellino del calciatore.