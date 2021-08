LIVE | Locatelli-Juve, è finito l'incontro: manca l'accordo sulla formula

Oggi l'incontro decisivo per definire il futuro di Manuel Locatelli: il live della giornata

Si avvicina il momento della verità per l'affare Locatelli-Juve.

È atteso per pranzo l'incontro tra la dirigenza bianconera e Giovanni Carnevali per discutere del centrocampista classe '98: la Juventus spera che questo sia l'incontro decisivo per chiudere l'affare.

IL LIVE

17.31 - Si è concluso negli scorsi minuti l'incontro per Manuel Locatelli. Ciò che filtra dalle prime indiscrezioni è che i bianconeri si avvicinano a piccoli passi al centrocampista classe '98.

La Juventus ha alzato la propria offerta fino a 35 milioni di euro bonus compresi tra prestito (i bianconeri chiedono sia biennale, mentre il Sassuolo spinge per l'annuale) e obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League. Tale cifra si avvicina alla valutazione fatta dal Sassuolo per il giocatore, ma manca l'accordo sulla formula.

La società neroverde vuole che l'obbligo di riscatto sia incondizionato, mentre la Juventus vuole che esso scatti al raggiungimento della qualificazione in Champions League per i bianconeri. Questa distanza sulla formula resta l'ultimo ostacolo per la conclusione della trattativa. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti fra le parti.

16.20 - La concentrazione di entrambe le parti è solo sull'operazione e sul possibile futuro di Manuel Locatelli. L'incontro di oggi è decisivo per capire se si possono accorciare le distanze fra l'offerta bianconera di 32 milioni di euro bonus compresi e la richiesta del Sassuolo di 35 milioni più bonus.

15.50 - L'incontro è in corso, ma non si sta svolgendo nella sede della Juventus alla Continassa. Le parti infatti hanno scelto un altro luogo per restare lontane dalle telecamere e dai giornalisti.

13:50 - L'incontro per Locatelli dovrebbe iniziare alle 14:30. Non sarà presente Agnelli. Domani, invece, previsto l'incontro per il rinnovo di Paulo Dybala.

Per la prima volta, sarà presente all'incontro anche Maurizio Arrivabene insieme a Federico Cherubini; dall'altra parte, con Giovanni Carnevali sarà presente anche Giovanni Rossi. Entrambi i club si presentano dunque al completo per cercare di arrivare a chiudere l'affare.

Il giocatore, come più volte ribadito, vuole fortemente la maglia della Juventus: dopo mesi di corteggiamento, si attende che questa sia la giornata della svolta.

Si attende dunque l'ultimo e decisivo rilancio dei bianconeri, che proveranno a trovare un'intesa con le richieste del Sassuolo e chiudere l'accordo per il centrocampista.

Segui qui gli aggiornamenti live sull'incontro tra Juventus e Sassuolo.

Articolo in aggiornamento