Lazio, Lazzari: "Ho già giocato con il tutore, sono a disposizione"

Manuel Lazzari si presenta alla Lazio: oggi il giorno della sua conferenza assieme ad André Anderson, l'altro acquisto biancoceleste. Tra i primi punti subito la situazione sul suo infortunio alla mano, su cui Lazzari minimizza. “Domenica scorsa ho subito una bella botta ma mi sono operato immediatamente, il recupero è stato rapido, mi era già capitato di giocare con il tutore, sono a disposizione.. Due anni fa mi ero rotto lo scafoide della mano sinistra, ma non avevo avuto grandi problemi nel giocare. Gli stimoli non mancano con compagni di questo livello, bisogna stare al passo, per me è un sogno essere qui, voglio farmi trovare pronto”.

Poi iil racconto delle emozioni di passare a un club come la Lazio dopo la grande esperienza con la maglia della Spal. "Passare dalla Spal ad un grande club come questo per me è un grande salto, farò di tutto per farmi trovare pronto, non vedo l’ora di iniziare I miei occhi brillavano quando sentivo parlare della Lazio, come ho sentito che c’era la possibilità non c’ho pensato due volte e l’ho comunicato sia alla Spal che al mio agente. Questa squadra ha vinto la Coppa Italia e ha partecipato all’Europa League, quest’anno puntiamo alla Champions League, la rosa prevede due uomini per ruolo che potrebbero essere titolari in ogni squadra”.

Infine le sue sensazioni sul Derby e sul rapporto con i nuovi compagni. "Il derby della Capitale è il più bello che c’è in Italia, ogni giocatore vuole esserci. Sono timido ma i compagni sono tutti speciali, inevitabilmente parlo molto con Acerbi, Immobile ed il mio compagno di stanza Cataldi".