Lazio, intesa di massima con l'Arsenal per Tavares. Fabiani: "Sono molto fiducioso"

La Lazio continua a lavorare per Nuno Tavares. Come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore, la trattativa tra il club biancoceleste e l'Arsenal è andata avanti. Così, le due società hanno raggiunto un'intesa di massima. Adesso la Lazio dovrà trovare l'accordo con il giocatore.

Lazio, intesa di massima con l'Arsenal per Tavares: la situazione

Insomma, la Lazio è sempre più vicina a Nuno Tavares. La società biancoceleste ha continuato a muoversi nelle ultime ore raggiungendo un'intesa di massima con l'Arsenal per il classe 2000.

Il lavoro della Lazio però continua. Adesso infatti il club sta cercando di trovare gli accordi con il calciatore portoghese. La cifra dell'operazione è di 5 milioni di euro, con una percentuale importante sulla futura rivendita chiesta dalla squadra inglese.

Nato a Lisbona, nell'utima stagione in prestito al Nottingham Forest il giocatore ha collezionato dodici presenze tra Premier League e FA Cup. "Tavares è un elemento che ci interessa molto - ha sostenuto Fabiani, direttore sportivo della Lazio, durante la presentazione di Noslin - . Ci sono delle corrispondenze tra le due società sull’accordo da trovare ma che in parte abbiamo già trovato ieri. Poi ci sono anche altre situazioni. L’intesa con gli agenti e con il giocatore. Sono molto fiducioso. Per scaramanzia non dico che è un giocatore della Lazio ma ci sono grosse possibilità".