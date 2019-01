Lazio, Tare: "Vogliamo la Champions, ma chiediamo rispetto. E sul mercato..."

A margine del Gala dei Globe Soccer Awards che si tiene a Dubai ha parlato Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio si è soffermato sul momento che sta vivendo la sua squadra e più in generale su tutto il campionato italiano, con un nome che spicca su tutti. Quello di Cristiano Ronaldo: "Il suo acquisto è stato un evento importante. Il livello di attenzione per la Serie A è molto diverso ora - ha detto il dirigente ai microfoni di Sky Sport - e anche il livello del gioco si è alzato tantissimo".

Tare ha poi assicurato che il mercato invernale della Lazio sarà "più in uscita che in entrata", sebbene gli obiettivi da raggiungere a fine stagione rimangano gli stessi da diversi anni a questa parte: "Dobbiamo arrivare in Champions League, è da anni che ci giriamo intorno. Sento che questo è l’anno buono".



In conclusione il ds biancoceleste è tornato sulle polemiche per alcune decisioni arbitrali che avrebbero danneggiato il club del presidente Lotito e sull'utilizzo del Var. Tare ha chiesto rispetto per la Lazio: "E’ difficile dimenticare un anno del genere - ha concluso -, le regole valgono per tutti e noi vogliamo essere rispettati".