Inter, la probabile formazione contro il Feyenoord

Hakan Calhanoglu, Inter (Imago)

Le possibili scelte di Inzaghi per la sfida di ritorno contro il Feyenoord

Non c’è tempo per riposarsi, perché tre giorni dopo la sofferta vittoria contro il Monza l’Inter è chiamata a tornare in campo, per il ritorno degli ottavi di Champions League.

A San Siro arriva il Feyenoord, che dopo lo 0-2 subìto in casa all’andata vuole provare a ripetere il colpaccio fatto contro il Milan qualche settimana fa.

Partita tutt’altro che da sottovalutare per i nerazzurri, nonostante nel weekend sia in programma lo scontro diretto contro l’Atalanta.

Ecco, dunque, le possibili scelte di Inzaghi per la sfida di Champions.

La probabile formazione dell’Inter

Diversi indisponibili per l’Inter, a cui si aggiungono i dubbi legati alle presenze di De Vrij e Lautaro. Il sistema di gioco è sempre il 3-5-2, con Sommer che dovrebbe tornare tra i pali dopo il problema alla mano. Possibile turno di riposo per Bastoni: la difesa a tre sarà composta da Pavard, Acerbi e Bisseck, con Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni. In cabina di regia ancora Calhanoglu, affiancato da Frattesi e Mkhitaryan, mentre in attacco pronto il tandem formato da Thuram e Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

Dove vedere Inter-Feyenoord in tv e in streaming

La partita tra Inter e Feyenoord, in programma martedì 11 marzo alle ore 21 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252.