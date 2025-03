Baroni: “Non è facile arrivare alla Lazio. È un punto di valore”

Le parole dell’allenatore al termine della gara contro l’Udinese

La ventottesima giornata di Serie A è terminata con il posticipo di lunedì 10 marzo.

Le ultime due squadre a sfidarsi sono state la Lazio di Baroni e l’Udinese di Kosta Runjaić.

Il risultato finale dice 1-1: a segno Thauvin prima e Romagnoli poi, entrambi nel primo tempo.

Al termine della gara, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha parlato così a Sky Sport.

Le parole di Baroni dopo Lazio-Udinese

L’allenatore ha aperto dicendo: “La squadra ha fatto una prestazione contro una squadra che sta bene, ha fisicità e ha corsa. È stata una partita in equilibrio. Potevamo concretizzare un pochino meglio ma la squadra ha fatto una grande partita di tenuta fisica e mentale. Queste partite ravvicinate bisogna giocarle anche così“.

A seguire: “Sono ragazzi giovani, vanno sostenuti e aiutati. È chiaro che per vari motivi Dia è carico di partite. Abbiamo avuto delle assenze importanti che stanno rientrando e non vediamo l’ora di poter disporre di tutti. Non è facile arrivare alla Lazio e fare questo salto. Dobbiamo solo sostenerli“.

I commenti di Baroni nel post gara e in conferenza stampa

Le considerazioni dell’allenatore biancoceleste: “Non siamo riusciti a fare il nostro ritmo. La squadra però mi è piaciuta perché veniva da una partita di coppa dove ha dovuto adattarsi a una partita non consona alle nostre caratteristiche“.

In chiusura: “Punto di valore? Ho detto questo ai ragazzi. La squadra ci ha messo sofferenza e le partite sono anche queste. Lo sconforto mi fa piacere perché vuol dire che non ci accontentiamo, ma sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Su Zaccagni è stata fatta una parata pazzesca. Il nostro percorso è questo è io vedo una crescita. È un punto di valore“.

In conferenza stampa ha aggiunto: “Dele-Bashiru sta migliorando ma ha ancora fastidio e devo cercare di preservarlo. Io conto di recuperare Castellanos per l’Europa, ma non per tutta la partita“. Su Belahyane: “Un ragazzo giovanissimo con ampi margini di miglioramento. Io ho detto alla squadra che siamo arrivati qui tutti insieme, ora restiamo uniti. Grande fiducia con tutti. Adesso recuperiamo le energie e ci vediamo giovedì“