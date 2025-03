Feyenoord, la probabile formazione contro l’Inter: assente Paixao

La probabile formazione studiata da Robin van Persie per Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League

I ragazzi di Simone Inzaghi si sono aggiudicati il primo atto disputato mercoledì scorso al De Kuip di Rotterdam. Determinanti ai fini dello 0-2 parziale le reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Nella ripresa Piotr Zielinski ha fallito il calcio di rigore che avrebbe arrotondato il risultato e, di fatto, spalancato ai nerazzurri l’accesso ai quarti di Champions League.

Quella dell’andata è anche la più recente partita disputata dalla squadra olandese, dato che nel fine settimana appena trascorso l’Eredivisie le ha concesso un turno di riposo in vista dell’impegno in programma a San Siro martedì 11 marzo alle ore 21:00.

Come dimostra la probabile formazione, tra le file del Feyenoord qualcosa cambierà rispetto a una settimana fa: su tutte, pesa l’assenza del brasiliano Igor Paixao che non è stato convocato per la sfida con l’Inter.

La probabile formazione del Feyenoord

van Persie recupera Gernot Trauner, Facundo Gonzalez e Givairo Read, ma deve rinunciare a Igor Paixao per infortunio alla coscia, oltre allo squalificato Ibrahim Osman. In difesa l’unica modifica rispetto all’andata riguarda il terzino destro Read che dovrebbe affiancare Beelen, Hancko e Hugo Bueno davanti al portiere Wellenreuther. Moder–Smal il duo di centrocampo. Mentre sono Hadj Moussa, Sliti e Ivanusec i favoriti per comporre la batteria di trequartisti alle spalle di Carranza.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Sliti, Ivanusec; Carranza. Allenatore: Robin van Persie





Dove vedere Inter-Feyenoord in tv e in streaming

La partita tra Inter e Feyenoord, in programma martedì 11 marzo alle ore 21:00 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, disponibili anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.