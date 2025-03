Neymar in lacrime prima di Corinthians-Santos: “Correte per me”

Neymar salta il Corinthians: la disperazione dell’attaccante brasiliano prima della partita

Nell’ultima partita disputata, il Santos di Neymar ha affrontato in trasferta il Corinthians, la squadra in cui gioca Depay, attaccante ex Barcellona e Atlético Madrid tra le altre.

Ma proprio la stella brasiliana, che da poco più di un mese è tornato a vestire la maglia bianconera del Santos, non ha potuto prendere parte alla gara.

Neymar ha dovuto dare forfait a causa di un malessere, che gli ha impedito di scendere in campo con i suoi compagni.

Prima del calcio d’inizio, la stella brasiliana ha fatto un discorso nello spogliatoio ma senza riuscire a trattenere le lacrime per il dispiacere.

Neymar in lacrime: “Non sapete quando disperato sia il mio cuore”

Il discorso dell’ex Barcellona e PSG ai compagni: “È molto difficile stare fuori in momenti come questo. Non sapete cosa c’è nella mia testa in questo momento. È davvero difficile, molto difficile. Sto cercando di mantenere il controllo nel miglior modo possibile. Sto cercando di non mostrare a tutti voi quanto sia triste, ma se potete, correte per me, per favore!”

Ha proseguito: “Volevo essere là fuori con voi. Volevo correre con ognuno di voi qui. Non sapete quanto disperato sia il mio cuore in questo momento. Volevo giocare là fuori. Fate una bella partita, combattete insieme e ricordare che non c’è palla persa. Correte per l’altro“.