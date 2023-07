Lazio, contatti per Orsolini: la situazione

La Lazio ha avviato in giornata dei contatti per Riccardo Orsolini del Bologna

Con la fine di giugno siamo entrati nel vivo del calciomercato estivo, che si apre ufficialmente proprio il 1° luglio. Le squadre di tutto il mondo, infatti, sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra queste c'è la Lazio.

Lazio-Orsolini, il punto della situazione

Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini, ala destra in forza al Bologna con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. In giornata ci sono stati dei contatti.

Il classe 1997 si è rivelato uno dei migliori giocatori rossoblù nel corso della stagione 2022-23, sia in termini di costanza che di rendimento. Sotto la guida di Thiago Motta, infatti, Orsolini è stato in grado di collezionare 11 gol e 2 assist in 34 presenze, segnando spesso reti decisive ai fini del risultato.

Dopo l'ottima stagione disputata il ventiseienne, che è in forza al Bologna dal gennaio 2018, potrebbe trasferirsi alla Lazio di Sarri. In questo modo, tra l'altro, avrebbe anche l'opportunità di debuttare in Champions League.